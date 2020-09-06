Сотрудники банка спасли сыктывкарскую пенсионерку от мошенников

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от жительницы столицы, 1951 года рождения, по факту совершенного в отношение нее мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пенсионерка рассказала, что около 7 дней назад ей позвонили якобы из прокуратуры. Собеседник пояснил, что сыктывкарка включена в список получателей денежной государственной выплаты. Компенсация от государства в размере 560 тысяч рублей полагается гражданам, пострадавшим от приобретения некачественных лекарств.

Спустя два дня выяснилось, что выплаты, заложенные для выдачи потерпевшим через московский филиал, приостановлены. В случае если сыктывкарка готова оплатить страховку за доставку денежных средств инкассатором из Кирова, то положенную сумму ей привезут по месту проживания.

Женщина немедленно направилась в банк и перевела 28 тысяч рублей с использованием платежной системы «Колибри». Однако вскоре выяснилось, что оговоренной суммы недостаточно. Для получения денег необходимо сделать еще один перевод в качестве залога в размере 20 процентов от выплаты – 112 тысяч рублей. При этом лжесотрудник правоохранительных органов предупредил, что, оформляя перевод, ни в коем случае нельзя сообщать подробности работникам банка.

Менеджера финансовой организации, которая задала уточняющие вопросы, насторожила неуверенность клиентки, и она пригласила руководителя филиала. В ходе доверительного общения выяснилось, что потерпевшая не знает, кому точно и за что она планирует перевести крупную денежную сумму. Пенсионерка была убеждена, что информация о компенсации достоверна.

Сотрудникам банка не сразу удалось убедить женщину обратиться в полицию и рассказать о случившемся. Однако женщина все же обратилась в полицию и по ее обращению возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Начальник УМВД России по городу Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов поблагодарил сотрудниц отделения банка - заместителя руководителя специального дополнительного офиса Иванову Анастасию Павловну и менеджера Василюк Галину Александровну за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в предотвращении преступления.

Полиция призывает не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните, если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите об этом факте.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»