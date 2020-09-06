Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
«Республика Коми понесла невосполнимую утрату»: Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу смерти бывшего мэра Воркуты

«Республика Коми понесла невосполнимую утрату»: Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу смерти бывшего мэра Воркуты

06 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Игорь Шпектор
Он отметил, что покойный не боялся поднимать неудобные вопросы

На 82-м году ушел из жизни президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты России, бывший мэр Воркуты Игорь Леонидович Шпектор. Причиной смерти назвали остановку сердца. Врио главы Коми высказал свои сожаления:

Республика Коми понесла невосполнимую утрату. Игорь Леонидович внес огромный вклад в развитие заполярной Воркуты, которая именно при нем стала именоваться столицей мира. Он много лет был бессменным президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, входил в состав общественной палаты России, где возглавлял комиссию по жкх, строительству и дорогам, - заявил Владимир Уйба.

Врио главы республики также отметил, что Игорь Шпектор был человеком поразительной работоспособности и энергии. По его словам, он жил ради людей и не боялся поднимать неудобные вопросы и идти до конца в отстаивании интересов северян.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Леонидовича, разделяю с ними боль невосполнимой утраты, - отметил врио Главы Республики Коми. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Смерть

Читайте также: Вакцина от коронавируса в Коми появится в ноябре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд: советы сыктывкарского юриста Читать
вчера
День благотворительности: какие организации в Сыктывкаре безвозмездно помогают животным и людям Читать
вчера
Пять самых актуальных вакансий недели в Сыктывкаре Читать
Посмотреть все
31 августа Сыктывкарские выпускники рассказали, как сдали ЕГЭ на высокие баллы
31 августа Сыктывкарцам рассказали, как утеплить балкон за два дня
28 августа Сломались петли на шкафах?
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
31 августа В клинике Кировского медуниверситета открыли новую реанимацию
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru