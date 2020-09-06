«Республика Коми понесла невосполнимую утрату»: Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу смерти бывшего мэра Воркуты

На 82-м году ушел из жизни президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты России, бывший мэр Воркуты Игорь Леонидович Шпектор. Причиной смерти назвали остановку сердца. Врио главы Коми высказал свои сожаления:

Республика Коми понесла невосполнимую утрату. Игорь Леонидович внес огромный вклад в развитие заполярной Воркуты, которая именно при нем стала именоваться столицей мира. Он много лет был бессменным президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, входил в состав общественной палаты России, где возглавлял комиссию по жкх, строительству и дорогам, - заявил Владимир Уйба.

Врио главы республики также отметил, что Игорь Шпектор был человеком поразительной работоспособности и энергии. По его словам, он жил ради людей и не боялся поднимать неудобные вопросы и идти до конца в отстаивании интересов северян.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Леонидовича, разделяю с ними боль невосполнимой утраты, - отметил врио Главы Республики Коми.

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