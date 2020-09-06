Как спуститься в погреб и не погибнуть: рассказали специалисты МЧС

Спасатели МЧС рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб. Об этом сообщают «РИА Новости»

Спасатели называют август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб. Зачастую люди спускаются в непроветренные кладовые и получают ожоги, отравление продуктами горения, а иногда бытовое мероприятие приводит к смерти. В любом погребе – деревянном, земляном, бетонном - возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.

Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, «помешивая» воздух, как чай в стакане, - рассказали спасатели.

Также есть другой способ обеспечения циркуляции воздуха: через люк погреба можно опускать и поднимать на веревке пустое ведро. Как минимум, на час после этого погреб нужно оставить проветриваться. Только после этих мероприятий можно приступать к уборке, причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться на верху

Спасатели напомнили, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, использование для этих целей открытого огня запрещено.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»