Сыктывкарские школьники смогут получить компьютеры для дистанционного обучения

Во время передачи «Личный прием» на телеканале «Юрган» министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Якимовой задали вопрос: в случае перехода на дистанционное обучение, как будет осуществляться учебный процесс тех детей, у который нет компьютеров и ноутбуков? Ведомство сообщило, что обеспечат компьютерами таких детей. Об этом сообщил «Комиинформ».

Министерство образовании заявило, что в случае отсутствия у обучающихся технический средств, школы должны предоставлять таким детям необходимое оборудование, которое находится на балансе школы. Компьютеры будут передаваться родителям школьников под ответственность.

Также на передаче прозвучал вопрос, который касался неудобства единой интернет-платформы для учеников средней и старшей школы. Министр признала, что в этой системе есть проблемы. Поэтому Министерством просвещения Российской Федерации разрабатывается единая онлайн-платформа для обучения в школах, которую планируют создать до конца года.

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