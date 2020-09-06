Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Сыктывкарские школьники смогут получить компьютеры для дистанционного обучения

Сыктывкарские школьники смогут получить компьютеры для дистанционного обучения

06 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Интернет-платформа очень неудобна для средний и старших классов

Во время передачи «Личный прием» на телеканале «Юрган» министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Якимовой задали вопрос: в случае перехода на дистанционное обучение, как будет осуществляться учебный процесс тех детей, у который нет компьютеров и ноутбуков? Ведомство сообщило, что обеспечат компьютерами таких детей. Об этом сообщил «Комиинформ».

Министерство образовании заявило, что в случае отсутствия у обучающихся технический средств, школы должны предоставлять таким детям необходимое оборудование, которое находится на балансе школы. Компьютеры будут передаваться родителям школьников под ответственность. 

Также на передаче прозвучал вопрос, который касался неудобства единой интернет-платформы для учеников средней и старшей школы. Министр признала, что в этой системе есть проблемы. Поэтому Министерством просвещения Российской Федерации разрабатывается единая онлайн-платформа для обучения в школах, которую планируют создать до конца года.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Образование

Читайте также: Строительство скейт-площадки в Сыктывкаре перенесли

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд: советы сыктывкарского юриста Читать
вчера
День благотворительности: какие организации в Сыктывкаре безвозмездно помогают животным и людям Читать
вчера
Пять самых актуальных вакансий недели в Сыктывкаре Читать
Посмотреть все
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
31 августа Сыктывкарцам рассказали, как утеплить балкон за два дня
28 августа Сломались петли на шкафах?
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
31 августа В клинике Кировского медуниверситета открыли новую реанимацию
31 августа Сыктывкарские выпускники рассказали, как сдали ЕГЭ на высокие баллы
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru