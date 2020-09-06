Владимир Уйба посадил сосны в Сыктывкаре

5 сентября врио главы Коми посадил саженцы сосны в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и Всенародной акции «Лес победы».

Владимир Уйба заявил, что в этом году всей страной мы должны посадить 40 миллионов саженцев. Также он отметил важность этого, ведь дети будут видеть, как растут эти леса, а будущие поколения смогут собирать в них грибы и ягоды.

Акция «Сохраним лес» проходит на территории всей России. В ней участвуют сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, работники лесного хозяйства, представители общественных, научных и лесопромышленных организаций, ветераны войны, студенты вузов, учащиеся средних заведений, школьники. Они сажают деревья в лесах и населенных пунктах, создают скверы, аллеи, парки, обустраивают места отдыха в лесу.

Акция «Лес Победы» организована Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза и посвящена Году памяти и славы. Она проходит в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Планируется, что будет посажено 40 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также в рамках этой акции Владимир Уйба вручил работникам лесной отрасли государственные награды.

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