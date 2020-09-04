Фото дня в Сыктывкаре: строительство Свято-Стефановского собора

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Фото дня в Сыктывкаре: строительство Свято-Стефановского собора04 сентября 2020
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Наталия Савиновская
Наталия Савиновская
- Строительство храма. Как оно было.
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