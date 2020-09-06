Зачем нужна борода и как за ней ухаживать: советы барбера из Сыктывкара

5 сентября отмечался День бороды. В честь этого портал PG11.ru узнал у сыктывкарского барбера Сергея Игутина, нужна ли мужчине борода и как за ней ухаживать.

Специалист заявил, что один из плюсов бороды - с ней тепло. А также она придает мужественность и серьезность образу. К тому же, по словам Сергея, она помогает спрятать «второй подбородок».

Чтоб быть бородатым, мало просто перестать бриться. Необходим весьма серьёзный подход, который стоит доверить специалисту. Но для начала, стоит опустить щетину. Это примерно месяц. Тут главное перетерпеть 2 - 2,5 недели. С непривычки борода в этот период начинает колоть и чесаться, так как щетина раздражает кожу лица. Тут помогут масла и бальзамы для бороды. И спустя месяц, придя к парикмахеру, тот уже посмотрит рост волоса и густоту, и сможет предложить подходящую форму и длину, - отмечает барбер.

Сергей Игутин отметил, что для ухода за бородой необходима щетка с натуральным ворсом, бальзам или масло для увлажнения кожи и смягчения волоса. По словам барбера, в этом случае ваша женщина явно подметит, что бородатое лицо не будет бесить и раздражать при поцелуях.

Для мытья бороды подойдёт как обычное мыло, так и бальзам. Можно обойтись обычным бальзамом для волос, у вашей жены или подруги явно имеется. Во время душа, умыть лицо и просушить полотенцем. На влажную бороду нанести масло или бальзам, после чего прочесать щёткой по росту и форме бороды, придать необходимый объём и форму, - рассказывает мужчина.

В заключение Сергей отметил, что борода в наше время - неотъемлемая часть мужского образа. В качестве примеров мужественной растительности он приводит Месси, Мелла Гибсона, Джонни Деппа.

Если вы хотите отрастить качественную и густую бороду, барбер советует ознакомиться с книгами «Борода и Усы» Жана Артиньяна и «Борода. Первый в мире гид по бородатому движению» Карлоса Сунье.

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