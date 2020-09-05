Фото дня в Сыктывкаре: необъятное поле в последний день лета

Что делать, если ощущать сентябрь совсем не нравится и хочется ухватить за хвост уходящее лето? Погрузиться в воспоминания о нем! Одним из таких воспоминаний стали снимки @alex.rubtsov, фото попадает в рубрику «Фото дня».

@alex.rubtsov

- Последний день лета

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