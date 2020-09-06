Фото дня в Сыктывкаре: величественное коми село

Села и деревни Республики Коми по-настоящему прекрасны. Многие из них находятся в тесном контакте с нашей северной природой, что создает неповторимый колорит. Наш подписчик снял село Объячево с дрона. Получилось довольно эффектно!

@alex.rubtsov

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