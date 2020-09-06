Погода в Сыктывкаре на 7 сентября: теплый осенний день

7 сентября для жителей столицы Коми будет теплым и безветренным. Днем температура воздуха будет достигать до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Самое время насладиться прекрасной золотой осенью!

Погода в Сыктывкаре на 7 сентября:

Температура ночью: +7...+9 °C

Температура днём: +19...+21 °C

переменная облачность

без осадков

ветер: Ю, слабый