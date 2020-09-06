Погода в Сыктывкаре на 7 сентября: теплый осенний день

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Погода в Сыктывкаре на 7 сентября: теплый осенний день06 сентября 2020
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7 сентября для жителей столицы Коми будет теплым и безветренным. Днем температура воздуха будет достигать до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Самое время насладиться прекрасной золотой осенью!
Погода в Сыктывкаре на 7 сентября:
Температура ночью: +7...+9 °C
Температура днём: +19...+21 °C
переменная облачность
без осадков
ветер: Ю, слабый
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06 сентября 2020, 21:00
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