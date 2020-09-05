День бороды: подборка известных сыктывкарцев с шевелюрой на лице

День бороды: подборка известных сыктывкарцев с шевелюрой на лице05 сентября 2020
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vk.com/ Известный бармен Антон Авраменко
Для некоторых растительность - необходимый атрибут
5 сентября празднуется всемирный день бороды. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку известных сыктывкарцев с шевелюрой на лице.
Питирим Волочков - православная борода
vk.com/ Владыка Питирим
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим - владелец самой длинной и густой бороды в нашем списке. Общеизвестно, что служителям церкви нельзя притрагиваться лезвием к лицу, поэтому наличие бороды у священника - обязательно.
Антон Авраменко - ирландская борода
vk.com/ Антон Авраменко
Антон Авраменко - один из самых известных барменов и «целителей душ» Сыктывкара. Парень гордо носит растительность на лице, которая придает ему ирландский шарм, который очень помогает ему в работе.
Валерий Черницын - журналистская борода
vk.com/ Виктор Кокарев
Валерий Черницын - известный сыктывкарский журналист, который освещает актуальную повестку дня, и часто выступает экспертом в наших статьях.
Григорий Спичак - мудрая борода
vk.com/ Григорий Спичак
Григорий Спичак - известный писатель и бывший советник первого главы Коми Спиридонова. Растительность мужчины олицетворяет мудрость и прожитый жизненный путь.
Михаил Наумов - музыкальная борода
vk.com/ Фото из личного архива Михаила Наумова
Михаил Наумов - известный музыкант, который выступает в известных коллективах Сыктывкара. Его борода идеально сбалансирована: достаточно густая, чтобы он был брутальным и достаточно аэродинамичная, чтобы не мешалась на концертах.
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