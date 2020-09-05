День бороды: подборка известных сыктывкарцев с шевелюрой на лице

5 сентября празднуется всемирный день бороды. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку известных сыктывкарцев с шевелюрой на лице.

Питирим Волочков - православная борода

vk.com/ Владыка Питирим

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим - владелец самой длинной и густой бороды в нашем списке. Общеизвестно, что служителям церкви нельзя притрагиваться лезвием к лицу, поэтому наличие бороды у священника - обязательно.

Антон Авраменко - ирландская борода

vk.com/ Антон Авраменко

Антон Авраменко - один из самых известных барменов и «целителей душ» Сыктывкара. Парень гордо носит растительность на лице, которая придает ему ирландский шарм, который очень помогает ему в работе.

Валерий Черницын - журналистская борода

vk.com/ Виктор Кокарев

Валерий Черницын - известный сыктывкарский журналист, который освещает актуальную повестку дня, и часто выступает экспертом в наших статьях.

Григорий Спичак - мудрая борода

vk.com/ Григорий Спичак

Григорий Спичак - известный писатель и бывший советник первого главы Коми Спиридонова. Растительность мужчины олицетворяет мудрость и прожитый жизненный путь.

Михаил Наумов - музыкальная борода

vk.com/ Фото из личного архива Михаила Наумова

Михаил Наумов - известный музыкант, который выступает в известных коллективах Сыктывкара. Его борода идеально сбалансирована: достаточно густая, чтобы он был брутальным и достаточно аэродинамичная, чтобы не мешалась на концертах.

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