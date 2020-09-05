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Изящные силуэты и обольстительные улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Изящные силуэты и обольстительные улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

05 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
@kristina_tomsha_ / Instagram / Изящные силуэты и обольстительные улыбки: восемь фото сыктывкарских красавиц из Instagram
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На днях сыктывкарцы дружно перевернули календарь, и вот уже не третье, даже не четвертое, а пятое сентября. Осень вступает в свои права, становится все холоднее и печальнее, как и полагается порядочной осени. Но даже если пасмурная погода прекрасной поры совсем вас не радует, подборка сыктывкарских красавиц от портала PG11.ru поможет вам окунуться в мир лучезарных улыбок, радости и прекрасного настроения.

@ulanovasvetlana

@kristina_tomsha_

@ragimka_gul

@marinatitova19850725

@19_katerinka

@natatalalaa

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Комментарии 1

17 минут назад Павел
Отдаю предпочтение первому фото.
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