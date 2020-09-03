Фото дня в Сыктывкаре: золотая осень

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: золотая осень03 сентября 2020
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Фото сыктывкарца / PG11.ru
Как вам погода? Уже почувствовали атмосферу золотой осени? Наши подписчики точно почувствовали и даже запечатлели ее на камеру! Именно один из таких атмосферных кадров попадает «Фото дня».
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03 сентября 2020, 17:15
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