Фото дня в Сыктывкаре: золотая осень

Как вам погода? Уже почувствовали атмосферу золотой осени? Наши подписчики точно почувствовали и даже запечатлели ее на камеру! Именно один из таких атмосферных кадров попадает «Фото дня».

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