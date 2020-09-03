В Сыктывкаре спасли от страшной смерти шестерых котят

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС 2 августа выезжал на спасение шестерых котят. Об этом сообщает «Комиинформ».

К участковому уполномоченному обратилась жительница общежития по улице Коммунистическая 72. Она рассказала, что в подвале дома жалобные звуки издают животные.

На месте понадобилась помощь спасателей, которые выяснили, что кошка родила в общежитии СыктГУ, в подвале которого не установлены решетки. Малыши разместились у вентотвала, где температура достигает достаточно высоких значений. Если бы спасатели не выехали на место, котята попросту бы сгорели.

Животных вызволили из пекла и отдали местной жительнице, которая обещала о них позаботиться.

Кстати, недавно в сети появилась информация о том, что на комбинате в адских мучениях гибнут животные, доярки живут без зарплаты и подвергаются постоянным унижениям и побоям. Как прокомментировали в Минсельхозе Коми, на деле ничего подобного нет. Что рассказали в ведомстве, читайте ЗДЕСЬ.

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