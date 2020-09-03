12 тысяч рублей: в России введут новую доплату

Начиная со 2 сентября молодые специалисты в России будут получать денежную доплату размером в 12 тысяч рублей. Об этом сообщает Primpress.

Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми. Возраст получателей не должен превышать 30 лет, и все они должны закончить высшее или среднее учебное заведение. Как сообщается, опыт работы данной категории граждан не будет учитываться.

Напомним также, более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Из этих средств Коми получит 432 млн 934 тыс.рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек.

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