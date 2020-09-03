В России возобновляются перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

РФ возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю, - отмечается в сообщении.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Кроме того, решено увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией. Отныне будут выполняться два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение.

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