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В Минздраве Коми прокомментировали нехватку «льготных» препаратов в аптеках

В Минздраве Коми прокомментировали нехватку «льготных» препаратов в аптеках

03 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Причин задержки поставок может быть несколько

Жители Коми сообщают, что в аптеках нет лекарств для диабетиков. В профильном ведомстве поясняют, что причины отсутствия препаратов разные – от несостоявшихся закупок до отказа федеральных льготников от положенных им препаратов, пишет БНК.

По словам жителей региона, в аптеках отсутствует инсулин и «Галвус».

- Уже около месяца в аптеке для льготников нет для диабетиков лекарства «Галвус». Раньше задержки были около недели, а сейчас месяц, - пишут граждане.

Как рассказали в Минздраве Коми, закупка препаратов осуществляется в соответствии с требованиями о контрактной системе в сфере закупок в рамках дополнительно доведенных лимитов финансирования. Дополнительная закупка препаратов в течение года осуществляется за счет высвобожденной экономии от заключенных государственных контрактов.

- После доведения дополнительного финансирования министерством были незамедлительно организованы мероприятия по закупке препаратов инсулина, а также лекарственного препарата «Галвус» (МНН - Вилдаглиптин), - отмечают в ведомстве.

Причин задержки поставок может быть несколько: несостоявшиеся закупочные процедуры из-за отсутствия предложений поставщиков, временное отсутствие лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке. Последнее может быть вызвано невозможностью ввоза партий товара импортных производителей на территорию России, перерегистрацией лекарств, отсутствием готовой продукции у производителя в связи с нерентабельностью производства из-за низкой цены препарата, включенного в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Стоит отметить, что дефицит некоторых лекарственных препаратов отчасти возникает по причине отказа так называемых федеральных льготников от получения льготы в натуральной форме. Так, по состоянию на 1 сентября, 67 % процентов граждан в Коми отказались от набора социальных услуг по федеральной льготе в пользу получения денежной компенсации. И нагрузка по обеспечению таких граждан льготными лекарственными препаратами дополнительным бременем ложится на республиканский бюджет, - отмечают в министерстве.

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Учитывая сроки проведения закупочных процедур, ожидаемый срок следующей поставки инсулина на склад ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» – первая половина сентября 2020 года. Ориентировочный срок следующей поставки «Вилдаглиптин» – вторая половина октября 2020 года. После поступления лекарственные препараты будут распределены по аптечной сети. В случае временного отсутствия препарата лечащий врач имеет право на подбор альтернативной терапии из имеющихся в наличии лекарств до очередной поставки.

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Здоровье

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