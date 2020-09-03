В Псковской области найдена записка солдата из Коми, погибшего больше полувека назад

В Псковской области обнаружили останки солдата Великой Отечественной войны. Об этом рассказали члены поискового отряда, пишет «КП Коми».

Судя по записке со смертного медальона, мама бойца в 40-х годах прошлого века жила в селе Усть-Илыч Троицко-Печорского района Коми. Поисковики надеются, что родственники солдата отыщутся, а значит, бойца предадут земле не в безымянной могиле.

Сыкывкарка Алена Туисова помогает поисковому отряду установить родственников найденного солдата в Республике Коми. Девушка разместила пост-призыв, чтобы найти родственников солдата, в соцсетях. В настоящее время и администрация Усть-Илыча, и местные библиотекари выразили желание помочь в поисках. К тому же Алена ведет информационное расследование - ищет шестой том книги памяти по Троицко-Печорску, где возможно содержится информация о бойце, которого нашли поисковики.

Пока информации от поисковиков не много - в настоящее время ребята до сих пор трудятся на раскопках Вахты памяти и не могут оперативно делиться информацией. Останки солдата и смертный медальон с читаемой запиской бойцы отряда нашли несколько дней назад. Рядом с ними лежали личные вещи солдата - портсигар и мыльница.

- Записку из эбонитового футляра поисковики сейчас отмачивают в воде, чтобы увеличить шансы ее прочитать. Что интересно, солдат заполнял данные не на стандартном бланке, а на обычной бумаге. Видно, что был он грамотным человеком. В настоящее время удалось немного разобрать данные матери - предполагаем, что она носила фамилию Мезенцева (вначале читали Лезенцева, но такая фамилия не распространена в Коми), - рассказывает девушка. - Верим, что родственники солдата найдутся и его предадут земле не в безымянном могиле.

Вскоре, когда поисковики вернутся с Вахты памяти, появится более подробная информация о записке. А пока ребята будут рады любой информационной помощи в поисках родных погибшего более 70 лет назад солдата. Ссылку на пост можно найти ЗДЕСЬ.

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