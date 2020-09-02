Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прохлада осеннего леса

@dimvortep

- Наконец то на динамо включили свет. Хотя его можно было уже включать раньше. Чтоб люди не бегали с фонариками. Хотя и в полной темноте тоже гулять по своему интересно. Можно сделать еще по всей трассе в лесу по бокам пустить гирлянды. Было бы круто. #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня