Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прохлада осеннего леса

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прохлада осеннего леса02 сентября 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Наконец то на динамо включили свет. Хотя его можно было уже включать раньше. Чтоб люди не бегали с фонариками. Хотя и в полной темноте тоже гулять по своему интересно. Можно сделать еще по всей трассе в лесу по бокам пустить гирлянды. Было бы круто. #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня
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02 сентября 2020, 17:11
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