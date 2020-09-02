Названы минусы двух популярных диет

Диетологи из клиники National Jewish Health подготовили обзор, в котором обобщили доступные на сегодня результаты научных исследований о новых популярных диетах, пишет РИА новости.

Ученые сделали вывод, что кетогенная и прерывистая диета, действительно весьма эффективны в тех случаях, когда люди хотят сбросить вес за короткое время. Кроме того, кетодиета, по мнению авторов, — многообещающее средство лечения диабета. Результаты ряда исследований показывают улучшение уровня глюкозы и инсулина натощак у мышей, получавших кетодиету.

Однако исследователи обеспокоены тем, что люди, соблюдающие кетодиету, потребляют большое количество нездоровых насыщенных жиров, что вызывает повышение уровня липидов в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные, указывающие на то, что длительное потребление продуктов, составляющих основу кетодиеты, приводит к изменению стенок артерий и увеличению ломкости сосудов.

- Средства массовой информации наводнены заявлениями и обещаниями относительно кетодиеты и прерывистого голодания, которые в лучшем случае не подтверждены, а в худшем — вредны для вашего здоровья, — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования, доктора медицинских наук Эндрю Фримана (Andrew Freeman), директора по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинике National Jewish Health.

При кетодиете из-за очень низкого содержания углеводов в рационе организм переходит в другое метаболическое состояние — кетоз, когда вместо глюкозы в качестве основного источника энергии он начинает использовать жиры. При переходе на такую диету люди, как правило, быстро теряют вес, но, как показывают результаты исследований, примерно через 12 месяцев вес восстанавливается. Поэтому авторы признают эффективность кетодиеты как краткосрочного метода оздоровления, но призывают диетологов, пока нет клинических подтверждений ее безопасности в долгосрочной перспективе, воздержаться от включения кетодиеты в общепринятые рекомендации по питанию.

То же касается и прерывистого голодания. Исследователи с оптимизмом смотрят на его потенциальную пользу для здоровья, но опасаются возможных подводных камней.Существует множество разновидностей прерывистого голодания. Одни обходятся без еды в течение всего дня, а другие ограничивают прием пищи определенными часами. Эксперты обеспокоены тем, что голод, вызванный голоданием, заставляет многих людей переедать, когда наступает время еды, или делать нездоровый выбор, который отрицательно сказывается на их сердечно-сосудистом здоровье.

Авторы отмечают, что большинство текущих данных о потенциальных преимуществах прерывистого голодания получены из исследований на животных, которые показали увеличение продолжительности жизни, потерю веса, снижение артериального давления, улучшение толерантности к глюкозе и контролируемый уровень липидов, а клинические испытания на людях, как и в случае с кетодиетой, не проводились.

- Потенциальные риски прерывистого голодания требуют дальнейшего изучения. Для диабетиков особенно важно поговорить со своим врачом, прежде чем пробовать периодическое голодание, чтобы обсудить, как контролировать свое заболевание и риск гипогликемии, которая может возникнуть при пропуске регулярных приемов пищи, — продолжает Фриман.

Вместе с тем, подчеркивают исследователи, существуют тщательно изученные на предмет безопасности и эффективности и хорошо зарекомендовавшие себя во время клинических испытаний оздоровительные диеты, которые подходят всем и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы. Речь идет прежде всего о растительной и средиземноморской диетах.

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