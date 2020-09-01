Фото дня в Сыктывкаре: прощальные оттенки уходящего лета

Вот и пришла осень. А пока в Сыктывкаре льют сентябрьские дожди и дует северный ветер, давайте полюбуемся на удивительный градиент сыктывкарского неба, который, к сожалению, остался в ушедшем августе. За фото спасибо нашей дорогой подписяице!

@aida_

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