Фото дня в Сыктывкаре: прощальные оттенки уходящего лета

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: прощальные оттенки уходящего лета01 сентября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@aiada__
Вот и пришла осень. А пока в Сыктывкаре льют сентябрьские дожди и дует северный ветер, давайте полюбуемся на удивительный градиент сыктывкарского неба, который, к сожалению, остался в ушедшем августе. За фото спасибо нашей дорогой подписяице!
@aida_
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0