Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться? Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов
Главная
Новости
Житель Коми украл 20 кроликов ради выпивки

Житель Коми украл 20 кроликов ради выпивки

01 сентября 2020 Возрастное ограничение: 12+
Freepik.com
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Зампрокурора Усть-Вымского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его «героем» стал 28-летний житель Коми, который обокрал родного дядю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации следствия, в один из дней июля 2020 года у мужчины в ходе традиционного застолья неожиданно закончилось спиртное, а денег на его покупку не осталось. На ум ему не пришло ничего лучше, чем похитить кроликов у своего дяди, который их разводил. Мужчина влез в сарай и сложил ушастых в мешок, после чего предприимчиво продал их. На вырученные деньги он продолжил кутить.

Вину в содеянном злоумышленник признал. Расследование по уголовному дело осуществлено следственным отделом ОМВД России по Усть-Вымскому району. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Усть-Вымский районный суд.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Алкоголь Закон

Читайте также: 50-летний убийца молодой сыктывкарки получил 11 лет колонии

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Синоптики дали прогноз погоды в Коми на День знаний в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 августа
Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские Читать
24 августа
Собаке, которую расстреляли из пневматики в Коми, ищут новых хозяев Читать
22 августа
Притягательные позы и чарующие взгляды: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
28 августа Сломались петли на шкафах?
28 августа Землеустроительная экспертиза: кому необходима эта процедура?
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
19 августа Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru