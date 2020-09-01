Житель Коми украл 20 кроликов ради выпивки

Зампрокурора Усть-Вымского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его «героем» стал 28-летний житель Коми, который обокрал родного дядю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации следствия, в один из дней июля 2020 года у мужчины в ходе традиционного застолья неожиданно закончилось спиртное, а денег на его покупку не осталось. На ум ему не пришло ничего лучше, чем похитить кроликов у своего дяди, который их разводил. Мужчина влез в сарай и сложил ушастых в мешок, после чего предприимчиво продал их. На вырученные деньги он продолжил кутить.

Вину в содеянном злоумышленник признал. Расследование по уголовному дело осуществлено следственным отделом ОМВД России по Усть-Вымскому району. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Усть-Вымский районный суд.

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