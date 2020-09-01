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Кардиолог назвал причины срочно обращаться к врачу

Кардиолог назвал причины срочно обращаться к врачу

01 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
freepil.com
Врачи представили рекомендации по физическим нагрузкам

Регулярные физические нагрузки не только предотвращают сердечные заболевания, но также снижают риск преждевременной смерти у людей с уже установленным диагнозом, связанным с сердечно-сосудистыми недугами, отметили в Европейском обществе кардиологов, пишет RG.ru.

Профессор Лондонского университета, специалист по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджай Шарм и ее коллеги представили рекомендации по физическим нагрузкам, объяснив, когда состояние требует немедленного обращения к специалистам.

- Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь. Если вы обнаружите, что упражнения вызывают учащенное сердцебиение, необычную одышку или дискомфорт в груди, уменьшите свою активность. И это также сигнал для того, чтобы обратиться к врачу, - отметил профессор Пелличча.

Специалисты отметили, что людям, страдающим от ожирения, высокого кровяного давления или диабета рекомендуются силовые упражнения не менее трех раз в неделю. Плюс умеренные или интенсивные аэробные нагрузки, такие как езда на велосипеде, бег или плавание. Однако программу тренировок необходимо согласовать с врачом, напомнили специалисты.

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Здоровье

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