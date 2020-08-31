Тест: сможете ли вы ответить на 15 вопросов, которые школьники щелкают, как орехи?

Уже завтра, 1 сентября, в России будут отмечать День знаний. Давайте проверим с помощью краткого теста от портала PG11.ru, как много знаний из школьной программы осталось с вами. Важно - чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!

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