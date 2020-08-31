В Коми задержали «шоколадного» похитителя

В поилции Ухты раскрыли кражу из сетевого магазина. По информации пресс-службы МВД по Коми, в совершении преступления подозревается местный житель 2002 года рождения, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение.

Установлено, что в вечернее время молодой человек прошел в магазин и похитил 10 коробок шоколада «Dove» на сумму свыше 1500 рублей. Злоумышленник спрятал товар в рюкзак и покинул торговый зал не расплатившись. В дальнейшем он продал похищенные сладости за 1000 рублей, а деньги потратил по-своему усмотрению.

В ходе допроса ухтинец дал признательные показания и стал фигурантом уголовного дела, которое полицейские возбудили по ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении молодого человека избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ведется расследование.

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