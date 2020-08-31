Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться? Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов
Главная
Новости
Найден один из самых заразных штаммов коронавируса

Найден один из самых заразных штаммов коронавируса

31 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Скорость его передачи в лабораторных условиях 10 раз выше

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана, пишет РИА Новости.

Штамм, получивший название D614G, ранее не обнаруживался в Индонезии, однако в соседней Малайзии его присутствие было зарегистрировано в середине августа, сообщает издание.

Судя по результатам исследований, проведенных в Институте Эйкмана, скорость передачи штамма D614G в лабораторных условиях 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса, обнаруженного в китайском Ухане в начале пандемии. Однако лабораторные исследования не дают ответа на вопрос, с какой скоростью распространяется вирус в человеческой популяции. Также неизвестно, вызывает ли D614G более тяжелое течение заболевания, говорится в сообщении.

По словам Амина Соебандрио, президента Института Эйкмана, в настоящее время до 40% больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.

Соебандрио также сообщил газете, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции, так как вакцины воздействуют непосредственно на механизмы вируса, ответственные за заражение им клеток организма, а эти механизмы у D614G идентичны механизмам первоначального «уханьского» штамма, выполняющим эту же задачу.

С начала пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 172 тысячи человек, скончались 7 343 человека, выздоровели 124 тысячи человек.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Читайте также: Ученые нашли лекарство для кошек, которое подавляет коронавирус

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Синоптики дали прогноз погоды в Коми на День знаний в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 августа
Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские Читать
24 августа
Собаке, которую расстреляли из пневматики в Коми, ищут новых хозяев Читать
22 августа
Притягательные позы и чарующие взгляды: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
25 августа «Теперь вирусы нам нипочем!»: преподаватель из сыктывкара рассказала о работе языковых школ в период пандемии
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
28 августа Сломались петли на шкафах?
28 августа Землеустроительная экспертиза: кому необходима эта процедура?
19 августа Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru