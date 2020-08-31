Найден один из самых заразных штаммов коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана, пишет РИА Новости.

Штамм, получивший название D614G, ранее не обнаруживался в Индонезии, однако в соседней Малайзии его присутствие было зарегистрировано в середине августа, сообщает издание.

Судя по результатам исследований, проведенных в Институте Эйкмана, скорость передачи штамма D614G в лабораторных условиях 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса, обнаруженного в китайском Ухане в начале пандемии. Однако лабораторные исследования не дают ответа на вопрос, с какой скоростью распространяется вирус в человеческой популяции. Также неизвестно, вызывает ли D614G более тяжелое течение заболевания, говорится в сообщении.

По словам Амина Соебандрио, президента Института Эйкмана, в настоящее время до 40% больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.

Соебандрио также сообщил газете, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции, так как вакцины воздействуют непосредственно на механизмы вируса, ответственные за заражение им клеток организма, а эти механизмы у D614G идентичны механизмам первоначального «уханьского» штамма, выполняющим эту же задачу.

С начала пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 172 тысячи человек, скончались 7 343 человека, выздоровели 124 тысячи человек.

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