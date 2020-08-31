Назван главный способ борьбы с раком

Ранняя диагностика является основным врагом рака, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Врач отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции возникли проблемы с диспансеризацией и скринингом. Он призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.

- Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюне, моче, кале, на слизистой — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу. Главный враг рака — ранняя диагностика, — сказал Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, при маленьких локализациях и раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%. Ранее сообщалось, что в России создают комплекс, способный дистанционно и неинвазивно диагностировать онкологические и аутоимунные заболевания. Также сообщалось о разработке подходов клеточной терапии для борьбы с раком.

Кстати, недавно хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал о влиянии возраста на скорость развития онкологических заболеваний. Онколог согласился с распространенным мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, — это связано со скоростью обменных процессов в организме. Кроме того, на фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее растут гормоночувствительные опухоли.

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