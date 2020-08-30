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Ученые нашли лекарство для кошек, которое подавляет коронавирус

Ученые нашли лекарство для кошек, которое подавляет коронавирус

30 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Flickr.com
Препараты представляют собой короткие цепочки из двух разных органических молекул

Канадские биологи обнаружили, что экспериментальные лекарства от вирусного перитонита кошек могут подавлять работу ключевого фермента коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Этот фермент нужен для вирусу для размножения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Communications.

- Наши эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373, которые создали для борьбы с кошачьим перитонитом, могут очень эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека. Очевидно, что эти лекарства нужно максимально оперативно проверить в клинических испытаниях на добровольцах, – пишут исследователи.

Пока ученые выделили лишь несколько препаратов, которые могут воздействовать на SARS-CoV-2. Среди них – фавипиравир, ремдесивир и рекомбинантный белок интерферон-2-альфа. Эти препараты создавали для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола, однако в лабораторных экспериментах на клеточных культурах они уже зарекомендовали себя как лекарства, которые могут подавлять и коронавирус нового типа.

Согласно последующим опытам, эти препараты помогают далеко не всем пациентам и не могут предотвратить заражение коронавирусом, а также подавить легкие формы инфекции. Поэтому ученые ищут другие лекарства, которые смогли бы эффективнее справиться с SARS-CoV-2.

Биологи под руководством профессора Альбертского университета (Канада) Джоанны Лемье выяснили, что подобными свойствами обладают два экспериментальных препарата, созданных для борьбы с вирусным перитонитом кошек.

***

Эту болезнь, смертельную для большинства непривитых домашних кошек, вызывает коронавирус FCoV. Он проникает в желудочно-кишечный тракт животного. Если в его РНК есть определенный набор мутаций, то у кошки возникает тяжелая лихорадка, она теряет аппетит и в работе ее иммунитета появляются тяжелые нарушения. Лекарств от этой болезни пока нет, за исключением вещества GS-441524, аналога ремдесивира, и экспериментальных препаратов GC376 и GC373.

Эти препараты представляют собой короткие цепочки из двух разных органических молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro, играющего важную роль в формировании новых частиц FCoV, а также других коронавирусов. Поэтому канадские ученые решили проверить, будут ли эти препараты подавлять размножение SARS-CoV-2 в клетках человека.

Для этого ученые извлекли фермент Mpro из зараженных коронавирусом клеток и попытались соединить его с молекулами GC376 и GC373. Оказалось, что они необычно хорошо "склеивались" с белком, блокируя его работу даже в самых незаметных количествах. При этом они гораздо сильнее действовали на белок SARS-CoV-2, чем на аналогичный фермент возбудителя атипичной пневмонии, SARS-CoV-1.

Получив подобные результаты, ученые проследили за тем, как небольшие дозы обоих препаратов будут влиять на скорость распространения коронавируса в культуре клеток человека. Эти опыты показали, что даже небольшие дозы и того, и другого препарата полностью блокировали размножение коронавируса с двукратным перевесом в сторону GC 376.

Все это, как считают Лемье и ее коллеги, говорит о том, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом. Их успешное завершение значительно обогатит арсенал медиков и уменьшит вероятность того, что коронавирус заполучит мутации, которые сделают его стойким к действию ремдесивира, фавипиравира и других лекарств, уже применяемых на практике, считают ученые.

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Животные Здоровье Коронавирус Наука Необычное

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