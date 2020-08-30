Россиянам рассказали, как без проблем вернуться с отдыха из Турции

Российским туристам, которые возвращаются домой из отпуска в Турции, раскрыли способы избежать проблем при пересечении границы. Список рекомендаций опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет Lenta.ru.

Так, по информации генерального консульства России в Анталье, в последнее время отечественных путешественников стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля в связи с обнаружением в их багаже запрещенных предметов.

Среди них, в частности, могли быть вещи, которые имеют культурно-историческую, археологическую, а также этнографическую ценность. Чтобы обезопасить отдыхающих от возникновения подобных проблем, диппредставительство России посоветовало россиянам воздержаться от приобретения предметов старины в неспециализированных магазинах, у которых отсутствует лицензия.

- При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж, — пояснили в консульстве.

Кстати, недавно астрологи отметили знаки зодиака, которые не умеют отдыхать, так как все время находятся в напряжении. Эти созвездия не умеют отдыхать, даже при всем своем желании, что, между прочим, есть не очень хорошо.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»