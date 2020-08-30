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Недосып: психолог объяснил, как обернуть неприятное явление себе на пользу

Недосып: психолог объяснил, как обернуть неприятное явление себе на пользу

30 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Бессонница активизирует состояние острого стресса

Сокращение количества сна может активизировать работу мозга и сподвигнуть человека на решение сложных проблем. Об этом в беседе с радио Sputnik в четверг, 27 августа, рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Специалист пояснила, что недосып способствует состоянию стресса, из-за этого мозг активно начинает искать пути решения проблемы, сообщают Известия.

- В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях, — заявила психолог.

В то же время Сулейманова предостерегла от злоупотребления таким способом, поскольку творческая активность на фоне стресса из-за недосыпа является разовым явлением, сообщает телеканал «360». Психолог пояснила, что бессонница активизирует состояние острого стресса и при постоянном сокращении необходимого количества сна он может перейти в хроническую стадию. В этом случае сил у человека на реализацию уже начатых в таком состоянии проектов не останется.

Специалист напомнила, что здоровым является сон продолжительностью не менее восьми часов. Недосып необходимо компенсировать дополнительным отдыхом, чтобы дать организму возможность восстановиться, отмечает телеканал.

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Здоровье Психология

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