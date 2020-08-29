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Повар и сварщик: пять самых актуальных вакансий для жителей Сыктывкара

Повар и сварщик: пять самых актуальных вакансий для жителей Сыктывкара

29 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: pixabay.com
Зарплата варьируется от 25 до 90 тысяч рублей

После эпидемии коронавируса множество сыктывкарцев осталось без работы, а как известно, на одно пособие по безработице прожить трудно. Портал PG11.ru подобрал для вас пять самых актуальных вакансий на сегодняшний день.

Специалист в области охраны труда

Требуется специалист на полный рабочий день. Работодатель обещают достойную и своевременную заработную плату, работу в стабильной и крупной компании, доставку к месту работы на транспорте.

Требования:

  • Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо профессиональная переподготовка в области охраны труда, промышленной безопасности;
  • Знание нормативной правовой базы в сфере охраны труда, законодательства РФ, ТК РФ;
  • Знание нормативных требований по вопросам обучения и проверки знаний по охране труда;
  • Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда;
  • Аналитический склад ума, дипломатичность, исполнительность, дисциплина, умение работать в команде, в режиме многозадачности и в ограниченные сроки.

Зарплата: от 25 000 рублей до вычета налогов.

Повар холодного цеха

Требуется повар холодного цеха для одного из самых популярных ресторанов города. Работадатель указывает, что кандидат должен иметь опыт работы и быть чистоплотным.

Из плюсов специалисты отмечают график работы 2 через 2, бесплатное питание и доставку с места работы до дома на служебном транспорте.

Зарплата: от 25 000 до 30 000 рублей на руки.

Сварщик для сборки ворот и калиток

Требуется сварщик для сборки откатных, распашных ворот, калиток, сварки балок. Работадатель требует от респондента опыт работы со сварочным аппаратом. График работы с 8.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.

Зарплата: от 50 000 рублей на руки.

Сварщик-аргонщик

Требуется специалист с подтвержденной сварочной квалификацией. Работа вахтовым методом в Ухте, из плюсов отмечается бесплатное проживание, проезд и полный социальный пакет.

Зарплата: от 80 000 до 90 000 рублей на руки.

Рабочий на станок плазменной резки

Требуется специалист для производства изделий из металла:лопастей для винтовых свай, фигур для флигелей, букв, геометрических фигур. Работадатель требует знание станка для плазменной резки. Опыт работы не требуется.

Зарплата: от 60 000 рублей на руки.

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Работа

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