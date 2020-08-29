Врач назвал три переломных момента в старении

Геронтолог РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам специалиста, первый «перелом» приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции. Следующий этап наступает в 60 лет — к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что это затрагивает жизненно важные функции.

В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний, — заявил геронтолог в интервью "Комсомольской правде".

В 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани. Из-за этого человек теряет защитные барьеры, в результате число хронических заболеваний увеличивается до семи.

Врач подчеркнул, что все эти цифры зависят от образа жизни человека — питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки. Кроме того, Москалев обратил внимание на важность ранней диагностики и своевременного начала лечения хронических заболеваний.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, старческий возраст начинается у человека после 75 лет. С 65 до 75 лет человек считается пожилым.

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