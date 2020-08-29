В Коми ожидается понижение уровня воды в реках

В ближайшие пару дней ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 75 сантиметров. Об этом сообщает «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

Понижения уровня воды может привести к затруднению судоходства, повреждению судов и плавательных средств, посадке судов на мель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

ограничить передвижение на маломерных судах;

соблюдать установленные требования безопасности при передвижении на маломерных судах;

следить за информацией о развитии ситуации.

Управление МЧС России по Республике Коми напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112».

в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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