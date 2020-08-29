Правительство России выделило деньги на выплаты за детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило деньги на выплаты за детей от 3 до 7 лет29 августа 2020
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Фото из архива PG11.ru
Родители будут получать пособие каждый месяц
Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на выплаты за детей от трех до семи лет. Об этом сообщают «РИА Новости».
Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей. Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.
Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.
Эти выплаты появились в 2020 году. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021 года.
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29 августа 2020, 12:55
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