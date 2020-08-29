Правительство России выделило деньги на выплаты за детей от 3 до 7 лет

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на выплаты за детей от трех до семи лет. Об этом сообщают «РИА Новости».

Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей. Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.

Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.

Эти выплаты появились в 2020 году. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021 года.

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