Спортсмен из Коми ограбил ювелирный магазин

Бодибилдер из Коми, вместе со своей любовницей из Томска, ограбил ювелирный магазин в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Екатерина Калугина работала в недавно открывшемся ювелирном магазине в Новосибирске. Благодаря этому она смогла изучить систему безопасности и товар. Вместе со своим любовником из Коми Валерием Денисовым они ночью вынесли из магазина ювелирных украшений стоимостью на 5 миллионов рублей. Когда они выходили из магазина, их сняла камера.

Директор обнаружил пропажу товара только утром, когда приехал на сверку. Обоих грабителей объявили в розыск.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»