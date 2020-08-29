Спортсмен из Коми ограбил ювелирный магазин

Спортсмен из Коми ограбил ювелирный магазин29 августа 2020
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pixabay.com
Пропажу украшений заметили не сразу
Бодибилдер из Коми, вместе со своей любовницей из Томска, ограбил ювелирный магазин в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал «НТВ».
Екатерина Калугина работала в недавно открывшемся ювелирном магазине в Новосибирске. Благодаря этому она смогла изучить систему безопасности и товар. Вместе со своим любовником из Коми Валерием Денисовым они ночью вынесли из магазина ювелирных украшений стоимостью на 5 миллионов рублей. Когда они выходили из магазина, их сняла камера.
Директор обнаружил пропажу товара только утром, когда приехал на сверку. Обоих грабителей объявили в розыск.
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