Детские сады Коми - лучшие в России

Детские сады Коми признаны лучшими в России на смотр-конкурсе «Детский сад года». Об этом сообщил врио главы Коми в своем обращении.

Как заявил Владимир Уйба, восемь дошкольных образовательных учреждений вошли в число победителей конкурса. Шесть из них из Сыктывкара, один из Усинска и один из Воркуты.

Наши детские сады смогли не только достойно представить Республику Коми на конкурсе, но и обойти большое количество конкурентов. А их было немало. В смотр-конкурсе приняли участие более 72 тысяч детских садов, - рассказал Владимир Уйба.

Врио главы Коми назвал это событие «чистой победой».

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