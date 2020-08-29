В Сосногорске начал работу новый железнодорожный вокзал

В Сосногорске торжественно открыли новый железнодорожный вокзал. На мероприятии побывали первый лица республики. Об этом сообщает «Комиинформ».

Новый вокзал сможет вместить в себя до 50 человек. В этом комплексе расположены зал ожидания, кассовый блок, зона досмотра, камеры хранения багажа, кафе. Также предусмотрена комната для пассажиров с детьми и туалеты, а в зале ожидания установлены современные табло с расписанием движения поездов. Здание имеет не только центральное отопление, но и может обогреваться с помощью теплого воздуха, подающегося по вентиляции.

Отдельно отмечается, что этот вокзал адаптирован для маломобильных граждан.

Строительство этого вокзала началось в марте 2018 года, а в августе 2018 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми, «РЖД» и администрацией Сосногорска. Общая стоимость проекта составила 612 миллионов рублей.

Так быстро построить вокзал удалось благодаря применению технологии 3D-моделирования, все работы велись параллельно: пока укладывался фундамент, на заводе собирали блоки стен для последующей сборки на месте.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»