Фото дня от сыктывкарца: бирюзовое озеро

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: бирюзовое озеро29 августа 2020
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Фото: Софья Мельникова/ Бирюзовое озеро
Вот такие необычные красоты есть в Республике Коми! Наша очаровательная подписчица прислала нам снимок бирюзового озера в Ухте.
@aiada__
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