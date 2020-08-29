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Гороскоп на 30 августа: Рыбам нужно отдохнуть, а Стрельцам - избегать ревности

Гороскоп на 30 августа: Рыбам нужно отдохнуть, а Стрельцам - избегать ревности

29 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
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Гороскоп на 30 августа 2020 Овен

Не действуйте спонтанно, необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, то постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями - не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

Гороскоп на 30 августа 2020 Телец

Преграды могут появляться там, где вы их совсем не ожидаете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегайте полноценным сном.

Гороскоп на 30 августа 2020 Близнецы

Можно запланировать дела любой сложности, вы легко справитесь со всем. Щедро одаривайте окружающих своим вниманием - что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Гороскоп на 30 августа 2020 Рак

Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы с этим справитесь. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете, и не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить.

Гороскоп на 30 августа 2020 Лев

Данный период подходит для перемен, поэтому можно смело браться, например, за перестановку мебели и, вообще, менять все, что вас не устраивает. Единственным исключением являются любовные отношения. Избегайте споров и конфликтов с человеком, который вам дорог.

Гороскоп на 30 августа 2020 Дева

Это время потребует больших физических и эмоциональных затрат. Отнеситесь ко всему происходящему как к экзамену. Постарайтесь в свободные минуты заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Гороскоп на 30 августа 2020 Весы

Вы почувствуете прилив энергии, поэтому не теряйте драгоценного времени, а займитесь решением вопросов, которые казались вам сложными. У вас все должно получиться. Хорошее время для того, чтобы побаловать себя приятными покупками.

Гороскоп на 30 августа 2020 Скорпион

Успех будет гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. Находчивость и тактичность быстрее приведут к нужному результату. Бережно отнеситесь к своему здоровью, не переутомляйтесь - все внимание на суставы и почки.

Гороскоп на 30 августа 2020 Стрелец

Довольно противоречивый период. Предположительно связан с травлей, гонениями, преследованиями. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Гороскоп на 30 августа 2020 Козерог

События будут развиваться не совсем так, как вы этого хотите. Повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Лучше не вмешивайтесь в процесс - большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим.

Гороскоп на 30 августа 2020 Водолей

Сегодня успехом увенчается поиск нужной информации. В отношениях с людьми могут возникнуть сложности. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Исправить ошибки, допущенные в этот день, будет трудно. Постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или натянутых отношениях. На первый план выходит забота о своем здоровье.

Гороскоп на 30 августа 2020 Рыбы

Этот день не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно вступать в активное взаимодействие с окружающими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

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