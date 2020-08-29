Манящие взгляды и изящные позы: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Заканчиваются теплые деньки, совсем скоро наступит прохладная осень. Но не время печалиться! Портал PG11.ru подготовил для вас подборку фотографий очаровательных сыктывкарок, которые поднимают настроение своими прекрасными снимками.

@ulanovasvetlana @perfekt_ka





@perfekt_ka

@olgadous

@kristina_tomsha_

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