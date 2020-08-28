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«Постройте свалку в центре города!»: в Сыктывкаре прошла дискуссия по проблемам мусора

«Постройте свалку в центре города!»: в Сыктывкаре прошла дискуссия по проблемам мусора

28 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Дискуссия в центре «Рассвет»
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26 августа в клубе «Рассвет» прошла дискуссия по вопросам разделения мусора, строительства свалок и социального предпринимательства. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Одним из самых острых вопросов, которые затронули на дискуссии, стала проблема разделения мусора. Пиар-директор компании «Лузалес» Елена Шумилова заметила, что мусорная реформа в Коми работает неправильно.

На фото: Анна Тюрнина и  Елена Шумилова

У нас не действует всероссийская программа «Чистая страна», которая призвана помочь регионам в подобных вопросах. А раздельный сбор мусора – это и вовсе утопия, учитывая, что многие жители республики его просто игнорируют – только единицы действительно разделяют мусор по специализированным контейнерам, - отмечает Елена Шумилова.

Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Анна Тюрнина рассказала, что мусорная проблема многогранна и ей нужны разные решения: от обновления контейнеров до приобретения новых.

На фото: эко-активист Татьяна Плато 

Цена одного контейнера в зависимости от качества и объема колеблется от 10 до 70 тысяч рублей. Сделать все одномоментно, учитывая потребности, нереально. Другая проблема – мешковый сбор. Особенно он характерен в отдаленных населенных пунктах, где люди собирают бытовые отходы в пакеты, а не в контейнеры. По факту, этот мусор нельзя включить в тариф, - заявила заместитель министра.

К дискуссии дистанционно подсоединился ухтинский предприниматель Гагик Меликсетян, который рассказал, что из мусора можно получить реальные деньги:

Я у себя на складе покупаю мусор, вернее даже сказать «добро». Ну как можно назвать то, что приносит деньги, как-то по-другому? И доход с этого у меня довольно приличный, объемы увеличиваются, народ идет и идет. Мы как работали, так и будем работать, но мне нужно новое большое складское помещение – это принесет пользу всем, и прежде всего городу. Мы увеличим ассортимент принимаемого «добра», дадим людям возможность еще больше зарабатывать, - рассказал Гагик Меликсетян. 

Председатель общественной палаты Сергей Чечеткин заявил, что мусорная реформа не работает совсем. По его словам, нужно развивать у населения сознательное отношение к этой проблеме.

На фото: Сергей Чечеткин

Как только человеку становится выгодно чем-то заниматься, только тогда он и начнет это делать. Нужен первый шаг, чтобы показать людям, что мы тоже понимаем важность проблемы. Иначе мы не доживем до того, когда реформа принесет пользу. Если не делать ничего, то лет через 70 мы закроем над собой крышку мусорного гроба, - рассказал председатель. 

Сергей Чечеткин отметил, что за 2 года ситуация с контейнерами и раздельным сбором мусора никак не изменилась. 

Мы что планировали? Что появится завод по переработке мусора, сортировочные площадки появятся и количество мусора будет уменьшаться. Но ничего из этого не появилось. Постройте свалку в центре города! Но только хорошую, как например в Финляндии, от которой только польза, - заявил мужчина.

Елена Шумилова отметила, что выход из сложившейся проблемы нужно искать всем вместе. Она выразила надежду, что участники дискуссий встретятся на других площадках и обсудят эти проблемы вновь.

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