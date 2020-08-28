Названы самые токсичные продукты с огорода

Не все натуральные продукты на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не отравиться ядохимикатами, в интервью радио Sputnik объяснил эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский, передает РИА Новости.

Пестициды, которые используют для сбережения урожая, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен, рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.

- Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов, — отметил эксперт.

По его словам, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.

- На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая, — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.

Так что горох нужно искать только органического производства, советует эксперт, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. И не надо доверять так называемым "фермерским" продуктам. По словам Якова Любоведского, в последнее время фермеры слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства.

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