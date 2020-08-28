Турция или российский юг: сыктывкарцы рассказали, где лучше отдыхать в 2020 году

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в России почти сошли на нет, границы с Турцией открыли для туристов. Куда же сыктывкарцы ездили в отпуск? Горожане рассказали порталу PG11.ru о своих впечатлениях от отдыха на российском юге и за рубежом.

В своем официальном ообществе портал PG11.ru провел опрос, чтобы выяснить, где бы предпочли отдыхать сыктывкарцы.

Согласно результатам опроса, большинство горожан уверено, что лучший отдых - это зарубежье, и лучше, чтоб подальше. На втором месте оказался старый-добрый российский юг, а вот популярная Турция заняла в опросе всего лишь третье место.

А как об этих курортах отзываются сами туристы? Давайте выясним.

Российский юг

Одна из сыктывкарок рассказала, что уже в который раз едет в Краснодарский край на своем автомобиле:

- Я езжу 10 лет подряд «дикарем». Не было ни разу, чтобы я не могла порекомендовать такой стиль отдыха своим родным и близким.

Девушка расказала, что дорога в одну сторону заняла всего 36 часов. Во время поездки пришлось лишь единожды снять квартиру - это удовольствие обошлось горожанке в 2 500 рублей.

- Мы не брали стоянки и кемпинги, ночевали на берегу моря на диких пляжах. В этот раз побывали в Малом Утрише, Абрау-Дюрсо, в Крыму.

«Все круто» - так оценивает сыктывкарка отдых на российском юге:

- Людей на диких пляжах нет, есть куда съездить, что посмотреть, не валяешься тупо без движения.

Что касается карантина - девушка почти забыла о том, что в мире бушует коронавирус:

- В общественных местах людей куча, но никто не носит никаких масок, ни о каком соблюдении социальной дистанции тоже никакой речи не идет.

Загруженность российских курортов

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ российские курорты обрели большую популярность. «Известия» пишут, что более 90% номеров на черноморском побережье Крыма на август уже забронировано. На сентябрь и октябрь эти показатели достигают 70%. В июле полуостров посетили 1,4 миллиона человек, в августе ожидается 1,8 миллиона туристов. Тем не менее, урвать туры в Крым еще можно. Горящие туры на двоих на пять ночей продаются примерно за 20 тысяч рублей.

Еще одним популярным направлением является Сочи. С начала сезона город принял уже около полутора миллионов туристов. По словам мэра Сочи, они испытывают 100-процентную загрузку курортной системы. Но туры в Сочи так же остаются актуальными и продаются. Цены на туры в санатории на 10 ночей начинаются от 16 тысяч рублей с человека.

Турция

Сыктывкарка рассказала, что поехала в Турцию на следующий день после того, как открыли границы:

- Ехать было не волнительно, несмотря на то, что мы полетели в первой массе после открытия. 10 августа отрыли границы, 11 августа мы отправились в Турцию.

Горожанка рассказала, что при входе на борт измеряли температуру бесконтактным градусником, а сам самолет был полон людей. В очереди на регистрацию ни о какой социальной дистанции тоже речи не шло:

- Никого не сняли с рейса из-за температуры. От Москвы до Турции мы летели 3 часа 5 минут, все нормально себя чувствовали, все прошло хорошо, единственное - потребовали сидеть в масках. На борту давали только чай/кофе, питания в самолетах пока нет.

Девушка отметила, что туристов в Турции очень много:

- Отель я бы не сказала, что заполнен на 50%, как пишут. Он прямо полный, под завязку был. 11 августа мы приехали, было много турков, а через два дня стало очень много русских. На ужине практически невозможно найти свободный стол. Социальная дистанция не солюдается ни в ресторане, ни на пляже, ни в бассейне. Лежаки очень близко друг к другу.

Сыктывкарка поделилась, что она очень ждала, когда откроют границы с Турцией:

- Тут все хорошо, я не слышала ни об одном случае повышения температуры у туристов. Спрашивала у аниматора, как тут дела обстоят. Она рассказала, что это больше все накручено, ничего страшного в Турции на самом деле не происходит. Были на рынке, в масках, перчатках, народу очень много, особых мер предосторожности нет. Тут будто вообще не знают о том, что где-то есть коронавирус.

Единственным неудобством сыктывкарка назвала выдачу еды:

- Еда теперь за стеклом и все выдают по просьбе. Это странно, особенно для тех, кто привык ко шведскому столу. Не очень удобно, напрягает. Но зато не набираешь лишнего. Все остальное осталось прежним.

Как подготовиться к отпуску?

Обычно отпуск длится как минимум неделю. Всё это время квартира практически остается без присмотра. Конечно, кто-то может оставить ключи родным или близким, чтобы те периодически проверяли, все ли в порядке. Но у многих такой возможности нет.

Что сделать в квартире перед отпуском?

Заплатите по счетам, чтобы не капали пени

Найдите место, куда пристроить домашнее животное

Если у вас есть цветы, найдите человека, который будет их поливать

Почистите холодильник от скоропортящихся продуктов

Выключите все бытовые приборы из розеток

Что еще нужно сделать перед отъездом?

Соберите с собой аптечку. Положите в нее обезболивающее, противовоспалительные смеси и мази. Возьмите с собой антисептики — зеленку или йод. Обязательно возьмите с собой антиаллергенные средства.

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