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В Коми женщина вышла замуж за 20 тысяч рублей

В Коми женщина вышла замуж за 20 тысяч рублей

28 августа 2020 Возрастное ограничение: 12+
pikist.com
Воркутинка согласилась на предложение из-за финансовых трудностей

Прокуратура Воркуты добилась признания недействительным брака, заключенного с целью получения разрешения на проживание в России. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В марте 2020 года отдел ЗАГСа Воркуты зарегистрировал брак между гражданином Азербайджана и жительницей Воркуты. Вскоре после получения свидетельства о регистрации брака гость с юга обратился за разрешением на временное проживание на территории России.

Оказалось, что воркутинка согласилась на предложенное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей из-за финансовых трудностей. С момента заключения брака горе-молодожены совместно не проживали, не вели совместное хозяйство и не имели общего имущества.

Установив, что указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, а иностранный гражданин преследовал цель получения разрешения на временное проживание на территории России, прокуратура города обратилась в суд с заявлением о признании указанного брака недействительным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

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