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Жить по-новому: какие изменения ждут россиян в сентябре

Жить по-новому: какие изменения ждут россиян в сентябре

28 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
yutazy.ru
Кое-что нужно успеть сделать до конца месяца

В сентябре жителей Российской Федерации ждет немало нового. Так, школьников начнут кормить за бюджетные деньги, родителям и пенсионерам придется оформить карты «Мир», а стать банкротом будет проще. О том, что еще ждет граждан нашей необъятной страны, подробно рассказал journal.tinkoff.ru.

Карты «Мир» для пособий

Тем, кто получает детские пособия, пенсию или пособие по безработице, в сентябре нужно оформить карту «Мир». Потому что с 1 октября выплаты будут зачислять только на карту национальной платежной системы. На карту «Мир» нужно будет получать такие выплаты:

  1. Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.
  2. Единовременное пособие при рождении ребенка.
  3. Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.
  4. Пособие по беременности и родам.
  5. Пособие по уходу за ребенком.
  6. Пособие по безработице.
  7. Выплаты за воздействие радиации, в том числе больничные.
  8. Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет.

Если такой карты нет, пособия можно получать на счет без привязки к картам, наличными или почтовым переводом.

Заявления на детские выплаты

30 сентября — последний день для обращения за дополнительными детскими выплатами, которые ввели из-за коронавируса. После этого заявление подать будет нельзя, даже если семья имеет право на господдержку. После этого заявление подать будет нельзя, даже если семья имеет право на господдержку.

В сентябре заявление на выплату с 3 до 16 лет смогут подать семьи, в которых ребенку исполняется 3 года с 1 по 30 сентября. Раньше у таких семей было право только на выплату до 3 лет — за апрель, май и июнь, — а также на дополнительные 10 000 Рдо 16 лет по тому же заявлению. А выплату с 3 до 16 лет им назначат в том месяце, когда ребенку исполнилось 3 года, при условии, что это произошло до 30 сентября включительно. Выплат с 3 до 7 лет ограничение по срокам не касается. Их можно оформлять в любое время — с учетом возраста ребенка и доходов семьи.

Горячее питание для школьников

С 1 сентября учащихся начальных классов будут бесплатно кормить в школе. И обязательно горячим питанием, то есть в меню у всех будет напиток и горячее блюдо за счет бюджета. Деньги на это регионам уже выделены. Пока проблема может быть только в школах, где нет своей столовой, но на этот случай им дают переходный период на подготовку — до 2023 года.

При стоимости питания в районе 1500 Р в месяц за учебный год родители младшеклассников сэкономят 13 500 Р. Всего в России около 7 млн таких детей.

В 2020 году из федерального бюджета на горячее питание выделено 22 млрд рублей, за два следующих года выделят еще 88 млрд.

Образовательные кредиты под 3%

В сентябре студенты могут брать кредиты на оплату образования — с господдержкой и льготным периодом. Ставка по ним снижена с 9 до 3%, а период погашения составит 15 лет, а не 10. Во время обучения и еще 9 месяцев после него можно не погашать основной долг, а платить только проценты, и то частично.Такие кредиты можно брать даже на второе высшее образование и независимо от возраста.

Кредитные каникулы из-за коронавируса

В сентябре заканчивается срок для обращения за льготным периодом по кредиту при снижении дохода более чем на 30%. Это касается тех заемщиков, что взяли потребительский кредит или ипотеку до 3 апреля 2020 года. Мы уже рассказывали об условиях этих каникул:

После 30 сентября подать заявление для отсрочки будет уже нельзя. В сентябре такая возможность может появиться у тех, кто не имел ее раньше: снижение дохода считают за месяц до месяца обращения в банк.

Ипотечные каникулы по закону от 2019 года можно использовать и после 30 сентября: для них ограничения по срокам нет.

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