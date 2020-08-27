Руководители государственных СМИ Коми обнародовали свои доходы

Разрыв в доходах у тех, кто руководит государственными средствами массовой информации в Коми, — от 126 тыс. до 32 тыс. рублей в месяц. У десяти главредов зарплата выросла, а у семи — снизилась. Сведения об их доходах за 2019 год опубликованы на официальном портале региона, пишет БНК.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Звезда» (Корткеросский район) Эдуард Пименов заявил о доходе в 1 млн 512 тыс. рублей. Это на 401 тыс. больше, чем годом ранее. На него записан земельный участок площадью 2140 квадратных метров и жилой дом площадью 40 «квадратов».

Руководитель автономного учреждения «Комиинформ» Ирина Власенко указала доход в 1 млн 449 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом это почти на 175 тыс. больше. Она является собственником трех квартир (в одной ей принадлежит только половина). В декларации-2019 появился автомобиль Opel Vectra.

Руководитель автономного учреждения «Редакция республиканского делового журнала «Регион» Евгений Хлыбов указал доход в 1 млн 274 тыс. рублей. Годом ранее сумма была на 410 тыс. меньше. Из перечня его собственности выбыли один земельный участок, жилое строение, появился — второй гараж. Нетронутыми оказались еще один земельный участок, жилой дом, треть квартиры, гараж, а также автомобиль «Лада».

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда» (Прилузский район) Нина Леканова отчиталась об 1 млн 135 тыс. рублей дохода. Это на 34 тыс. больше результата 2018 года. В ее собственности есть небольшой земельный участок, квартира и гараж.

Директор автономного учреждения «Издательский дом Коми» Инесса Орел заработала в прошлом году 909 тыс. рублей (данных за 2018 год нет). Она пользуется земельным участком площадью около 21 сотки, жилым домом и квартирой площадью 248 «квадратов».

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Республика» Валентин Тимченко представил декларацию с 817 тыс. рублей дохода, что на 37 тыс. меньше, чем было годом ранее. Он владеет 10 сотками земли и жилым домом площадью 73,3 квадратного метра. К автомобилю Renault Sandero прибавился Nissan Terrano.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Новая жизнь» (Койгородский район) Татьяна Мелехина отчиталась о 775 тыс. рублей дохода, это на 27 тыс. больше, чем было в 2018-м. Она владеет земельным участком площадью 794 квадратных метров, жилым домом площадью 105 «квадратов» и квартирой площадью 31,3 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Арт» Нина Новикова отчиталась о 742 тыс. дохода за 2019 год. Сумма оказалась почти в три раза меньше той, что была в 2018-м (2,07 млн). Ей принадлежит квартира площадью 47,4 квадратного метра и автомобиль Renault Sandero.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Новый Север» (Ижемский район) Наталья Николаева указала доход в 741 тыс. рублей. В 2018-м было на 23 тыс. меньше. Имущества у нее нет, она пользуется квартирой площадью 49,5 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Вперед» (Усть-Вымский район) Наталья Шлыкова в декларации за 2019 год указала сумму 678 тыс. рублей, что на 32 тыс. больше, чем годом ранее. У нее есть квартира площадью 36,9 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Заря» (Троицко-Печорский район) Юлия Линкевич указала в декларации 610 тыс. рублей дохода. Это на 191 тыс. больше, чем было в 2018-м. Она владеет половиной квартиры площадью 84,3 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Выль Туйöд» (Удорский район) Антон Бушенев заработал почти 590 тыс. рублей. Это на 203 тыс. больше, чем было годом ранее. Согласно декларации, имущества у семьи нет — вместе с супругой и детьми он пользуются квартирой, жилым домом и земельным участком.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Красная Печора» (Усть-Цилемский район) Татьяна Дуркина задекларировала 550 тыс. рублей дохода, что на 8,7 тыс. меньше суммы за 2018 год. Она является собственником жилого дома площадью 58,2 квадратного метра.

Руководитель автономного учреждения «Редакция журнала «Радуга» Елена Туркина указала в декларации сумму в 525 тыс. рублей. Годом ранее она заработала 480 тыс. В ее собственности есть квартира площадью 43,9 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Маяк Сысолы» Андрей Першин отчитался о 512 тыс. рублей дохода. Снижение по сравнению с 2018-м составила 5,5 тыс. Он является владельцем квартиры площадью 51,7 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Сияние Севера» (Вуктыл) Мария Яшина указала в декларации доход в 508 тыс. рублей. Это на 8 тыс. меньше, чем было в 2018 году. Она владеет четвертью квартиры площадью 80,7 квадратного метра.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Княжпогостские вести» Екатерина Ешкилева задекларировала сумму в 424 тыс. рублей. Это на 85 тыс. меньше, чем в 2018-м. В ее собственности находятся земельный участок площадью 800 квадратных метров, жилой дом и четверть квартиры.

Руководитель — главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Эскöм» Игорь Иванов сдал декларацию с суммой в 388 тыс. рублей. Она оказалась на 80 тыс. меньше, чем в 2018 году. Он является собственником квартиры площадью 78,8 квадратного метра и автомобиля Subaru Outback.

Декларация руководителя — главного редактора автономного учреждения «Редакция газеты «Наша жизнь» (Сыктывдинский район) Юлии Чупровой на сайте отсутствует. Но указано, что величина рассчитанной среднемесячной зарплаты составляла в 2019 году 31 тыс. 718 рублей. За 12 месяцев сумма была 380 тыс.

Какой доход получил генеральный директор телеканала «Юрган» Александр Кузнецов — неизвестно. Коми республиканской телевизионный канал является акционерным обществом, в годовом отчете и бухгалтерской отчетности этих сведений нет. Нет данных и на официальном портале республики. В прошлом году доходы Александра Кузнецова стали известны, так как он был депутатом совета Сысольского района. В 2018-м он «заработал» 6 млн 827 тыс. рублей. У него в собственности были Honda CRV и квартира площадью 28,3 квадратного метра.

Согласно данным министерства финансов Коми, в 2019 году на средства массовой информации из бюджета потратили 188 млн рублей. Из этой суммы 115,8 млн пришлось на телевидение и радиовещание, 62,1 млн — на периодическую печать и издательства.

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