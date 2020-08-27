Фото дня от сыктывкарца: речные прогулки в утреннем тумане

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: речные прогулки в утреннем тумане27 августа 2020
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@serega_s93
@serega_s93
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27 августа 2020, 17:20
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