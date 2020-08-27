Жителей Коми предупредили о «коронавирусных» мошенниках

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми информирует предпринимателей о появившихся новых видах мошенничества от имени должностных лиц ведомства.

Неустановленные лица представляются сотрудниками Роспотребнадзора и со ссылкой на оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции предлагают приобрести и разместить в «уголке потребителя» памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

- Управление информирует предпринимательское сообщество о том, что подобные действия не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора и носят мошеннический характер. При поступлении подобных телефонных обращений убедительно просим обращаться с заявлением в органы полиции, - заявили в ведомстве.

Все памятки и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 находятся в свободном доступе без взимания какой-либо платы на официальном сайте Управления в разделе «Профилактика коронавируса», на сайте Роспотребнадзора, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

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