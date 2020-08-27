Ученые рассказали, может ли коронавирус выжить в замороженной еде

Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Ранее к выводу о том, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, пришли ученые из Сингапура, научные материалы опубликованы на ресурсе bioRxiv.

- Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как «возможный». Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно, - сказал Буханцев, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что работа, проведенная учеными из Сингапура, основана на предположении и проверке гипотезы. Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того в лаборатории исключен «человеческий фактор», отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что не надо забывать о строгом контроле за процессом, в результате которого свежее мясо, птицы или рыба попадает на стол к потребителям, есть всевозможные проверки, направленные на оценку качества продукции.

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