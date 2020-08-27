Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться? Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов
Главная
Новости
Ученые рассказали, может ли коронавирус выжить в замороженной еде

Ученые рассказали, может ли коронавирус выжить в замороженной еде

27 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных

Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Ранее к выводу о том, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, пришли ученые из Сингапура, научные материалы опубликованы на ресурсе bioRxiv.

- Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как «возможный». Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно, - сказал Буханцев, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что работа, проведенная учеными из Сингапура, основана на предположении и проверке гипотезы. Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того в лаборатории исключен «человеческий фактор», отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что не надо забывать о строгом контроле за процессом, в результате которого свежее мясо, птицы или рыба попадает на стол к потребителям, есть всевозможные проверки, направленные на оценку качества продукции.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда Коронавирус

Читайте также: Заболеваемость, изоляция и паника: каких трудностей ждут учителя сыктывкарских школ 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В России нашли невероятно щекастого кота (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские Читать
24 августа
Собаке, которую расстреляли из пневматики в Коми, ищут новых хозяев Читать
22 августа
Притягательные позы и чарующие взгляды: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
19 августа Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
25 августа «Теперь вирусы нам нипочем!»: преподаватель из сыктывкара рассказала о работе языковых школ в период пандемии
21 августа Китайская надежность: в Сыктывкаре появился новый недорогой внедорожник
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru