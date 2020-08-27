Названы люди, у которых быстрее развивается рак

Названы люди, у которых быстрее развивается рак27 августа 2020
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Врач призвал регулярно проходить обследование
Хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал о влиянии возраста на скорость развития онкологических заболеваний, предает РИА Новости.
Онколог согласился с распространенным мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, — это связано со скоростью обменных процессов в организме. Кроме того, на фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее растут гормоночувствительные опухоли.
Карасев привел пример, когда у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев. Он также напомнил, что любые гормональные нарушения и сбои могут привести к возникновению заболевания. Что касается наследственности, то, по словам врача, такой тип рака встречается в пяти-семи процентах случаев от общего числа.
В заключение Карасев призвал регулярно проходить обследование организма, поскольку у ранних форм рака нет симптомов.
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27 августа 2020, 13:25
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